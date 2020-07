Apple vince ricorso contro l’Unione: non fu evasione fiscale

Apple vince il ricorso contro l’Ue. La Commissione europea aveva ordinato all’autorità locale di rimborsare questi vantaggi fiscali ritenuti indebiti

È un round decisivo vinto da Apple, e una battuta d’arresto importante per la Commissione europea. La giustizia europea ha annullato, martedì 15 luglio, la decisione della Commissione. Questa aveva intimato Apple, nell’estate del 2016, di rimborsare all’Irlanda 13 miliardi di euro di agevolazioni fiscali ritenute indebite. La Commissione non ha dimostrato “l’esistenza di un vantaggio economico” , secondo i giudici europei. Apple e l’Irlanda hanno entrambi accolto con favore la decisione dei giudici europei. “Accogliamo con favore la sentenza della Corte europea , ha affermato il ministero delle finanze irlandese, affermando che non c’è mai stato alcun trattamento speciale” per Apple. In genere, quando i casi vengono impugnati dinanzi alla Corte, la decisione finale arriva circa sedici mesi dopo. Quindi, nel caso di Apple, la decisione sarebbe stata presa nel 2021.

Apple vince il ricorso: non fu evasione

Il caso risale al 30 agosto 2016, quando la signora Vestager, allora commissario europeo per la concorrenza, decise di aprire un’indagine su Apple. Secondo l’indagine della Commissione, Apple ha rimpatriato in Irlanda tra il 2003 e il 2014 tutti i ricavi ottenuti in Europa poiché la società ha beneficiato di un trattamento fiscale favorevole. Il tutto grazie a un accordo con le autorità di Dublino. Il gruppo sarebbe quindi sfuggito a quasi tutte le tasse che avrebbe dovuto pagare in questo periodo, circa 13 miliardi di euro, secondo i calcoli della Commissione. Un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato illegale per Bruxelles , in quanto a spese di altre società soggette a condizioni meno favorevoli. Per Dublino, tuttavia, non c’era nulla di illegale.

Conosciuta per le sue posizioni “pro-business” , l’Irlanda ha attratto molte multinazionali, che forniscono lavoro, sull’isola, grazie alle tasse vantaggiose. È per questo motivo che l’Irlanda, come la Apple, ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione.

