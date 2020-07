Bambina positiva al centro estivo, le conseguenze per i compagni di classe

Una bambina positiva al Covid-19 stava frequentando un centro estivo che è stato poi chiuso. In isolamento gli operatori e gli altri bambini

In un centro estivo è risultata positiva una bambina che era stata sottoposta a tampone in quanto il padre aveva già contratto il virus. Il centro estivo in cui ora si teme che il contagio si sia esteso anche ad altri bambini è quello di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, ed è stato chiuso in via precauzionale. Nell’ottica di prevenzione e contenimento del contagio saranno sottoposti a tampone anche i bambini e gli operatori del centro estivo che erano entrati in contatto con la bambina, già posti in isolamento preventivo. La piccola sarebbe stata contagiata dal padre che si era a sua volta ammalato perchè entrato in contatto con una persona positiva. Fortunatamente la bambina era venuta in contatto soltanto con altri 7 bambini e 3 operatori del centro estivo, vista la suddivisione in gruppi prevista dalle misure anti-Covid stabilite da un protocollo regionale per queste attività. Quindi tutti i protocolli anti- Covid sono stati rispettati e non ci sarebbe modo di temere un’estensione del contagio.

Bambina positiva in un centro estivo: gli altri casi nei centri estivi

Il caso dei bambini che frequentano centri estivi e che risultano positivi al Covid-19 si sta ripetendo frequentemente in questi giorni. Pochi giorni fa a Nembro, uno dei comuni più colpiti dall’incidenza del virus, un bambino che giocava in un oratorio è risultato positivo al Coronavirus. Il piccolo, in buone condizioni di salute, ha scoperto casualmente di aver contratto il virus quando era stato portato in ospedale per una frattura al braccio.

E soltanto ieri c’era stata la notizia di una bambina di un centro estivo in provincia di Vicenza che è risultata positiva al Covid.

