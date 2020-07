Bianca Atzei in costume: un fisico davvero invidiabile – Foto

Bianca Atzei, che fisico in bikini: la cantante sfoggia delle curve mozzafiato nelle foto realizzate dal fidanzato, la iena Stefano Corti.

Bianca Atzei, esattamente come altre sarde, Elisabetta Canalis e Melissa Satta, sfoggia un fisico mozzafiato. La cantante, in perfetta forma, lascia tutti senza parole indossando un bikini che esalta le forme e il fisico super atletico.

“In Italia abbiamo dei paesaggi davvero affascinanti come questo posto che ormai mi ha rapito il cuore. Indovinate dove è stata scattata questa foto…”, scrive su Instagram la cantante che si è già concessa una piccola vacanza nella sua Sardegna insieme al fidanzato, la iena Stefano Corti.

Bianca Atzei emozionata sulla spiaggia dell’infanzia, ma i fans esaltano il fisico

Sguardo sensuale, seno prosperoso e un fisico atletico e muscolare. In Sardegna, tra i sapori e gli odori della sua infanzia, la Atzei si è emozionata condividendo il tutto con i suoi followers.

“La spiaggia della mia infanzia.

Per me è la spiaggia più bella della Sardegna con i suoi granelli di sabbia che ricordano dei chicchi di riso e la sua acqua trasparente.

Appena sono arrivata mi sono emozionata.

Può sembrare banale ma “Is Arutas” è davvero la spiaggia del mio cuore”, ha scritto pubblicando alcune foto che mostrano la bellezza della spiaggia in questione.



A stupire i fans, però, è il fisico della Atzei. La cantante si mantiene in forma allenandosi senza, tuttavia, rinunciare ai piaceri della tavola. Innamoratissima del suo Stefano Corti, la forma fisica perfetta di Bianca sarà merito dell’inviato de Le Iene?