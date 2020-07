Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si gode gli ultimissimi mesi con scettro e corona di più bella dello Stivale. Ma in realtà il piacere è tutto dei suoi fans, che spettacolo.

Si gode il sole della sua Liguria, Carolina Stramare. Miss Italia 2019 però brilla come ed anche più di una stella. La 21enne genovese è attualmente in vacanza proprio nella sua regione, bazzicando tra Sanremo ed altre rinomate località turistiche di mare nei dintorni.

Ed appare magnifica, radiosa, luminosissima. Ci sono diversi scatti nei quali lei si lascia ammirare in tutta la sua sfolgorante bellezza. Ed è un tripudio da parte dei suoi tanti ammiratori, che le riservano un perfect score di complimenti più che meritati. Non ci sono aggettivi a sufficienza per descriverne l’avvenenza, la sensualità e la femminilità delle quali è dotata. E davvero Carolina è uno spettacolo senza pari.

Carolina Stramare, la Miss Italia 2019 è sensazionale in costume