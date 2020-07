Caterina Balivo e i consigli beauty: “La mia mamma me lo diceva sempre”

Caterina Balivo, ancora in vacanza all’ Argentario in Toscana, ci sorprende su Instagram con una routine quotidiana e dei consigli di bellezza

E’ ancora in vacanza all’ Argentario, la conduttrice tv Caterina Balivo. Ha scelto infatti le meraviglie naturali della Toscana per godere non solo delle bellezze del luogo ma anche di attimi di profondo relax insieme alla sua adorata famiglia.

La celebre presentatrice pubblica ormai da diversi giorni sul suo profilo Instagram delle immagini meravigliose delle sabbie nere, di panorami da sogno, del mare di cristallo e di scene di normalissima felicità. Suoi compagni di viaggio il marito Guido Maria Brera e i loro figli: la piccola Cora di 3 anni e Guido Alberto di 8.

Caterina è anche una cuoca provetta. Mostra con orgoglio ai fan le sue fatiche in cucina tra dolce e salato: ciambelle fritte e spaghetti golosi. Il pranzo è servito.

Caterina Balivo e i suoi consigli di bellezza

Oggi la presentatrice tv coglie l’occasione per sponsorizzare un brand a cui è affiliata per donare ai suoi follower dei consigli di beauty routine.

Come iniziare una giornata difficile piena d’impegni? Semplicissimo, con una skin care profonda che elimini impurità e sebo. Il nostro biglietto da visita principale è il nostro volto che dev’essere sempre pulito e luminoso. Era anche il consiglio della mamma della Balivo, come lei stessa tiene a sottolineare: “La mia mamma mi ha sempre detto ‘al mattino ci si lava il viso come prima cosa’ …ricordate che la detersione del viso è fondamentale al mattino e alla sera, io la sera uso il latte detergente dalla texture cremosa e particolarmente ricca!”.

La Balivo ha un viso così dolce e delicato che sicuramente l’ha aiutata anche una buona genetica. Apprezziamo comunque le sue dritte augurandoci che funzionino su tutti come su di lei.

