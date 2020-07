Coronavirus e vaccino, al via l’ultima fase di test

Sarà l’azienda biotech americana Moderna a lavorare su questo importate step per il vaccino anti-coronavirus, la prima azienda a raggiungere questo traguardo

In dirittura d’arrivo sul fronte del vaccino contro il coronavirus. Si parte a breve con l’ultima fase di test clinici sul prodotto atteso ormai da tutto il mondo. A farlo sarà l‘azienda biotech americana Moderna che solca in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19 un record: la prima azienda al mondo a raggiungere questo step.

Tutto pronto per la partenza della fase finale programmata per il 27 luglio alla quale parteciperanno ben 30 mila persone. Non a tutti la stessa somministrazione però: a metà di loro sarà iniettata una dose di 100 microgrammi mentre l’altra metà assumerà una sostanza placebo. Una fase importante che non sarà breve. Secondo la road map stabilita dalla società lo studio durerà fino al 27 ottobre.

Nel mentre le sperimentazioni delle diverse aziende e società che stanno lavorando al vaccino vanno avanti. L’immunologo americano Anthony Fauci, consigliere di Trump e membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, parla di vaccino anti-coronavirus e prevede che non sarà pronto prima del “prossimo anno, anno e mezzo”.

Coronavirus e vaccino, la risposta sarebbe negli anticorpi

In tema di vaccino non si fermano gli studi. Solo recentemente è stato individuato, infatti, un gene cruciale per la cura che sarebbe negli anticorpi umani.

Il gene sarebbe presente in 294 anticorpi. Una scoperta eccezionale fatta dall’istituto californiano Scripps che presto verrà pubblicata sulla rivista Science.

I ricercatori, coordinati da Yuan Meng, del Laboratorio di Biologia Computazionale, sono molti ottimisti convinti che la scoperta accelererà di molto la ricerca sul vaccino.

Un tassello essenziale viene definito perché per la prima volta si parla di caratteristiche molecolari che permettono di rendere più efficace la risposta agli anticorpi.

