Costanza Caracciolo accovacciata mostra le sue grazie, che bellezza – Foto

Costanza Caracciolo, bellissima su Instagram, pubblica una foto in cui appare più in forma che mai e dà un consiglio a tutti i suoi follower

Correva l’anno 2008 e si affacciava per la prima volta sul piccolo schermo una giovanissima ragazza bionda che avrebbe fatto breccia da lì a poco nel cuore di tutti gli italiani. Stiamo parlando di Costanza Caracciolo che s’impose come vincitrice del programma Veline insieme alla sua controparte mora, Federica Nargi. Le due ragazze sono diventate amiche inseparabili oltre che ottime colleghe di lavoro; hanno partecipato al programma Striscia la Notizia per ben quattro edizioni, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012.

Solo traguardi stellari per Costanza da quel momento. Ha partecipato a svariati show televisivi, è una modella molto richiesta e attiva, ha incrementato la sua esperienza come stilista. E poi l’amore, quello vero. E’ riuscita a conquistare il cuore di uno dei playboy più scapestrati d’Italia, l’ex calciatore Christian Vieri.

I due si sono sposati il 18 marzo 2019 e hanno avuto due splendide bambine: Stella e Isabel.

Costanza Caracciolo e i consigli su Instagram

Molto attiva sui social, la Caracciolo è seguita da oltre 1,2 milioni di fan. Aggiorna periodicamente il suo profilo pubblicando scatti divertenti, a volte sensuali, spesso di vita quotidiana offrendoci uno spiraglio nella sua vita di tutti i giorni.

Oggi la ritroviamo bellissima, accovacciata, avvolta in vestitino bianco, elegantissima. Una collana di fiori rosa hawaiana le cinge il collo, acconciatura semplice con dei fermagli scintillanti in testa e un gran sorriso che le illumina il volto. Festeggia il compleanno di Christian Vieri.

Ha un cellulare tra le mani, cosa starà facendo? E’ la stessa modella che ce lo dice: “Che bello che con il nostro cellulare riusciamo a immortalare all’istante qualsiasi cosa… Avete la buona e sana abitudine di stampare le foto??? Io si, sempre avuta e sempre l’avrò!!! Qui scattavo di sicuro una foto a Stellina.”

Visualizza questo post su Instagram •Happy birthday my super love•♥️💕♥️💕 #loveyou 💋💋💋 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 12 Lug 2020 alle ore 2:28 PDT

Stampare le foto per immortalare un ricordo e non lasciarlo sterile nella galleria dei nostri dispositivi. Ottima idea e buon consiglio che seguiremo sicuramente.

