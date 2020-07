Covid 19, incinta e positiva a 17 anni : la situazione

Una ragazza di 17 anni di Napoli, incinta al settimo mese di gravidanza, è risultata positiva al Covid-19. La scoperta della positività è avvenuta durante un controllo medico dovuto alla gravidanza.

Una ragazza incinta, diciassettenne, che vive a Napoli nel campo rom di Scampia, nella periferia nord della città, ha scoperto casualmente di aver contratto il SARS-CoV-2, durante controlli di routine in ospedale dovuti alla sua gravidanza. La giovane, al settimo mese di gravidanza si era recata in ospedale per effettuare i soliti controlli a cui si sottoponeva da quando aveva scoperto di essere incinta. La ragazza, inoltre, da più giorni aveva una febbre alta che non passava. Il primo tampone a cui era stata sottoposta era stato effettuato all’ospedale Moscati di Aversa. In seguito alla positività del primo tampone la diciassettenne è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli, dove è presente un percorso del Dipartimento Materno-Infantile idoneo alle donne incinte contagiate dal Covid-19. In questo ospedale la ragazza potrà essere seguita adeguatamente sia per il percorso della gravidanza che per la cura del SARS-CoV-2. Il secondo tampone ha confermato la positività al virus.

Leggi anche —>Covid-19, contagio inaspettato in un ristorante: cameriera positiva

Ragazza incinta: controlli nel campo rom in cui vive

Il timore del contagio del virus nel campo rom, luogo in cui vive la ragazza, in base a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, ha portato ad eseguire già una decina di tamponi nei confronti dei suoi familiari e di coloro che erano entrati in contatto con la diciassettenne. Fortunatamente, allo stato attuale, nessuna delle persone con cui la ragazza aveva contatti stretti presenta sintomi riconducibili al Coronavirus.

In attesa dei risultati di questi tamponi, si presume che i test saranno estesi ad altri residenti del campo rom.

Leggi anche —>Covid-19 ora colpisce i giovani: l’allarme dallo Spallanzani

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.