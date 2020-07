Cristina Chiabotto e il suo sorriso che illumina : bella e sensuale – Foto

Cristina Chiabotto su Instagram si mostra in tutta la sua semplicità. Niente trucco, solo la realtà. E’ sempre meravigliosa

Correva l’anno 2004 e una ragazza appena 18enne vinceva il titolo di Miss Italia, trampolino di lancio per future carriere nel mondo dello spettacolo. E quella giovane donna di strada ne ha fatta da lì. Stiamo parlando della bellissima Cristina Chiabotto.

E’ stata un famosissimo concorso di bellezza a lanciarla, manifestazione spesso tacciata di essere sessista, retrogada poiché considera il corpo della donna un mero oggetto da giudicare. Cristina ha dimostrato però di essere molto di più che una bella bambolina. Ha testa, cuore e una grande volontà che, fino ad oggi, le hanno consentito di ottenere numerosi traguardi.

La Chiabotto infatti ha avuto il primo vero incarico partecipando ad una serie di spot di successo insieme all’ ex campione della Juventus, Alessandro Del Piero e un simpaticissimo uccellino… lo ricordate? Questo le portò immediatamente un’ enorme popolarità.

Visualizza questo post su Instagram 𝚃𝚛𝚊 𝚒𝚕 𝚟𝚎𝚛𝚍𝚎 𝚎 𝚒𝚕 𝚖𝚊𝚛𝚎 🍀 #italiabella Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 4 Lug 2020 alle ore 12:06 PDT

Non ha mai lasciato il mondo televisivo, ha attraversato il piccolo schermo in lungo e in largo per anni conducendo programmi di diverso stampo: dalle trasmissioni per bambini a quelle sul calcio, sulla cucina, di musica, sulla moda.

Versatile come non mai, Cristina Chiabotto è celebre anche per aver vinto la seconda edizione di Ballando con le Stelle e il torneo dei campioni delle varie edizioni.

La semplicità negli scatti di Cristina Chiabotto