Dossier Autostrade: uscita dei Benetton e largo alla Cdp

Dossier Autostrade. 2 anni di contrattazioni e ultimo negoziato durato 6 ore, finalmente si è giunti ad un accordo. L’ Aspi diventerà pubblica con l’ingresso della Cdp al 51%

La famiglia Benetton e la società Atlantia usciranno da Autostrade, rinunciando alla possibilità di ricorso.

E’ durato 6 ore il negoziato notturno che vede vittoriose le condizioni imposte dal governo Conte. A quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova (14 agosto 2018) in cui persero la vita 43 persone, arriva il clamoroso passo indietro e il via libera sull’accordo per rendere pubblica l’Aspi. Scende in campo infatti la Cassa depositi e prestiti con il 51%.

Si chiude così un’aspra battaglia tra lo stato e il concessionario privato.

Via libera anche ai risarcimenti da 3,4 miliardi di euro come penale per il crollo del ponte, al calo dei pedaggi e alla rinuncia ai ricorsi, incluso quello sul Milleproroghe. Quest’ultimo era uno dei principali argomenti di discussione, si eviterà così un contenzioso ai danni dello Stato.

L’Aspi diventa pubblica secondo il nuovo Dossier Autostrade

Entro il 27 luglio la Cassa depositi e prestiti, su ordinde del Consiglio dei Ministri, sarà tenuta a redigere una bozza di intesa che avvierà l’ uscita graduale della famiglia Benetton da Autostrade.

Secondo l’accordo redatto l’Aspi “rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti”.

E’ inoltre previsto un aumento di capitale per l’acquisizione del controllo da parte della Cdp e l’uscita di Aspi da Atlantia. Il testo recita: “In alternativa, Atlantia ha dato la sua disponibilità a cedere direttamente l’intera partecipazione in Aspi, pari all’88%, a Cdp e a investitori istituzionali di suo gradimento. In vista della realizzazione di un rilevantissimo piano di manutenzione e investimenti, contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia e Aspi si impegnano a garantire l’immediato passaggio del controllo di Aspi a Cdp.”

La famiglia Benetton scenderà al 10-12% delle azioni, poi con una successiva diminuizione con la quotazione in Borsa di Aspi.

