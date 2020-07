Emily Ratajkowski costume invisibile e lato A imperioso in vista – FOTO

Promossa a pieni voti Emily Ratajkowski , autrice di movenze supersoniche di fronte al pubblico delle grandi occasioni

La superstar, modella statunitense, Emily Ratajkowski arricchisce ancora una volta il suo sexy repertorio di requisiti fisici da capogiro. La 29enne di Westminster, quartiere di Londra ha già posato per il pubblico delle grandi occasioni, durante le riprese pubblicitarie di una marca d’automobili, nelle quali si intravede tutto il suo fascino.

Ma la sua verve di “donnina” bollente non l’ha mai persa, neanche durante l’estate calda e torrida che accompagna le nostre giornate. Le apparizioni in topless hanno forgiato una personalità di spicco nel mondo della moda. In particolar modo Emily ha preso il volo già nel lontano 2013 quando apparve per la prima volta in fomrato hot durante le riprese del singolo musicale Blurred Lines di Robin Thicke.

Il primo lancio nel mondo della moda si manifestò due anni dopo, durante la partecipazione alla sfilata della moda newyorkese per Marc Jacobs, fino alla definitiva consacrazione nelle passerelle di Parigi e Milano rispettivamente.

Emily Ratajkowski, una bomba sexy in spiaggia

Sono giorni caldi per Emily Ratajkowski, la 29enne californiana che ha fatto arricchire di nuove adesioni la pagina social di Instagram. La diva, professionista del mondo della moda straniera vanta la bellezza di oltre 26milioni di clic, che la lanciano di diritto nella Top 3 delle meraviglie della natura.

Bionda, vorace e splendente sulla spiaggia di California, la giovane Emily si gode i frutti dell’estate tra un allaccio al costumino nero striminzito e due forme precipitose, nascenti da un dècollète che rasenta la perfezione. Completano la sua immagine di Venere del momento i suoi lunghi capelli biondi, sintomo di passione ultracontagiosa tra i fan della piccola, grande Emily.

“My woman crush all day long 😍; baby❤️; I love your bikinis Emily!! 💖❤️❤️❤️❤️❤️❤️; wifey material 🔥; So Beautiful 💖; LOOOVEEE UUU BABYY; hottt blondeee.. @emrata 👍🔥😍❤️❤️❤️ gorgeous”.



