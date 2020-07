Eva Henger stratosferica in jeans e canotta bianca – Foto

Eva Henger sempre impeccabile e stratosferica: il look mozzafiato formato da jeans e canotta bianca. La foto che non lascia nulla all’immaginazione.

Fasciata in un jeans aderente e una canotta bianca, Eva Henger completa il look con i capelli raccolti in una coda e le scarpe da ginnastica. Il risultato è assolutamente stupefancente. Anche senza un bikini, la Henger lascia senza parole i followers e lancia la sfida alle ventenni e alla figlia Mercedesz che, a sua volta, regala un fisico strepitoso, mettendo in evidenza un fisico tonico, atletico e con le curve al posto giusto.

“Che spettacolo”, Stupefacente”, “Sembri una ragazzina di vent’anni. Che bella che sei”, “Sei meravigliosa”, scrivono i fans sottolineando non solo la sua bellezza, ma anche l’aspetto giovanile.



TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Diletta Leotta vestitino nero da infarto: stacco di coscia e inguine in vista – Foto

Eva Henger, bellezza senza tempo: merito dell’amore

Qual è il segreto di bellezza di Eva Henger? Sicuramente la generosità di madre natura, una sana alimentazione e un regolare esercizio fisico. Tuttavia, a rendere serena la Henger è anche l’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Melissa Satta, una abbronzatura perfetta che illumina l’estate, bellissima – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’attrice, infatti, è felicemente sposata con Massimiliano Caroletti da cui ha avuto il terzo figlio, Jennifer, nata nel 2009. Éva Henger e Massimiliano Caroletti si sono sposati a Roma il 14 aprile 2013 e il 13 marzo 2019 hanno pronunciato nuovamente il fatidico sì alle Maldive,