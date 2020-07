Federica Nargi in costume, bellezza esagerata e curve mozzafiato

Federica Nargi si sta rilassando in Puglia: la showgirl ha postato uno scatto in costume da capogiro.

Federica Nargi è sicuramente una delle showgirl più seguite e amate dagli italiani. Il suo account Instagram vanta ben 3,8 milioni di seguaci: la trentenne ama condividere scatti favolosi in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico esagerato. La romana è dotata di una sensualità fuori dal comune: i fan impazziscono guardando le sue foto. Poco fa la Nargi ha postato uno scatto in costume da capogiro: i fan sono in delirio.

