Francesco Totti, la FOTO in barca: un dettaglio non sfugge ai fan

Francesco Totti sta trascorrendo le sue vacanze in Italia: l’ex capitano della Roma ha postato un bellissimo scatto in barca incuriosendo i fan con la didascalia.

Francesco Totti è sicuramente uno dei calciatori italiani più amati dal popolo italiano. Il romano ha deciso di dedicare la sua carriera alla Roma e di rifiutare offerte vantaggiose anche dal punto di vista economico. Francesco non è amato solo nella capitale ma in tutto il paese. Il 43enne è molto seguito sui social: il suo account Instagram vanta 3,7 milioni di follower. “Er Pupone”, qualche ora fa, ha postato sui social uno scatto particolarmente bello: l’ex fuoriclasse giallorosso ha messo in mostra un fisico niente male. I fan più attenti hanno posto l’attenzione sulla didascalia: il romano ha scritto una frase molto particolare.

