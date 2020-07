Terribili immagini in arrivo da Palermo: un violento nubifragio si è abbattuto sulla città siciliana.

I temporali estivi sono sempre piuttosto pericolosi: spesso si tramutano in veri e propri nubifragi da incubo. La città di Palermo, questo pomeriggio, ha subito la violenza di una tempesta incredibile. Intorno alle 16 le prime gocce, poi l’intensità è via via aumentata e tantissime strade si sono allagate. Secondo i dati dell’Osservatorio Astronomico, nel pomeriggio odierno sono stati registrati 79,4 mm di pioggia, un nuovo record nel mese di luglio per la città siciliana dal 1797. Alcuni utenti stanno postando video da brividi sui social network: le immagini sono apocalittiche.

