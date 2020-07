Justine Mattera pubblica sulla sua pagina Instagram una foto che la vede sul palco assieme ad alcuni cari amici durante uno spettacolo, gli stessi con cui ora condivide la spiaggia a Otranto

La showgirl Justine Mattera in queste settimane sta facendo moltissimo parlare di sé, sia per la sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 5, sia per alcune foto in costume pubblicate sulla sua pagina Instagram e che hanno smosso molto i suoi fan. Negli scatti a cura di Vincenzo Tasco, Justine indossa un costume intro bianco striminzito che ne fa emergere il fisico visibilmente scheletrico e asciutto, molto distante da quello atletico che sfoggia da anni sui palchi.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | spacco vertiginoso e vestitino inguinale | FOTO

Si trova per l’appunto da qualche giorno a Le Cale d’Otranto in Puglia per trascorrere un periodo di vacanza con la sua famiglia e ama condividere i suoi momenti di vita vissuta con le persone che ormai da anni la seguono assiduamente. Justine Mattera incanta anche in versione mamma. Le foto con i figli Vivienne e Vincent, nati dal matrimonio con Fabrizio su cui ha detto in una vecchia intervista: “Siamo una coppia solida e complice, abbiamo due bellissimi figli e viviamo in una bellissima casa. Non potrei chiedere di più”.

Justine Mattera posta una foto con amici di lungo corso