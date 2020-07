Le Donatella, due monelle seducenti: lo sguardo dice tutto – FOTO

Le Donatella, il duo musicale delle gemelle Giulia e Silvia Provvedi continua ad impazzare sui social: la coppia è sempre più esplosiva

Sono comparse sulla scena musicale e televisiva italiana nel 2012, ad X Factor, portando subito scompiglio. Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, da allora, sono note come Le Donatella. Il nome del duo è frutto di una felice intuizione di Arisa, allora giudice del programma, che ha sfruttato in questo modo la loro ammirazione per Donatella Rettore. Numerose da quel momento le loro partecipazioni televisive, la loro popolarità esplode letteralmente nel 2015, con la vittoria all’Isola dei Famosi e le foto per Playboy, scattate da Fabrizio Corona.

