Matilde Brandi, total black per una gita in barca, ma che curve – FOTO

La showgirl e attrice Matilde Brandi in vacanza a Ponza mostra tutto il suo corpo mozzafiato da cinquantunenne

Visualizza questo post su Instagram Sperando che si possa ricominciare a danzare presto ❤️❤️ Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 16 Mag 2020 alle ore 7:39 PDT

Matilde Brandi, showgirl e conduttrice italiana con moltissimi anni di esperienza televisiva e teatrale alle spalle si sta godendo le vacanze come moltissimi italiani e condivide le sue foto sui social. Matilde è insieme con il commercialista Marco Costantini: la coppia ha due figlie gemelle, Sofia ed Aurora, nate nel 2006. I due si sono conosciuti durante una cena a casa di amici in comune e, dopo una vacanza insieme a Formentera, si sono innamorati.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi oggi | la stampa estera ha nuovi elementi | “Vive qui”

Il lockdown per Matilde Brandi è stato ancora più intenso a causa della morte ad aprile scorso del padre Pietro ammalato da molto tempo. Scriveva subito dopo la scomparsa del padre, ad un anno da quello della sua madre: “L’aspetto più atroce di questo periodo è che tra le libertà che abbiamo perduto c’è anche quella di condividere, nelle forme che da sempre ci appartengono, il dolore per la morte di un genitore o di un congiunto! È una perdita seria, un dolore dentro il dolore, qualcosa che scuote le radici delle persone. È una privazione che seppur necessaria rasenta il disumano e che passa troppo inosservata per non apparire senza pietà”.

Per fortuna l’estate è arrivata e con lei anche e si gode il mare all’Isola di Ponza condividendo uno scatto meraviglioso.

Matilde Brandi condivide un selfie che fa morir di invidia tutti