Sempre bella come ai tempi del ‘Grande Fratello’, Melita Toniolo provoca i suoi fans e centra il bersaglio. Il messaggio della showgirl è irresistibile.

Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando tutti noi ci accorgemmo di Melita Toniolo. Ad inizio 2007 lei entrò giovanissima nella casa del Grande Fratello e si distinse per sensualità e molto più.

Da allora ha cominciato un percorso che prosegue ancora oggi nel mondo dello spettacolo, e che in verità era iniziato da giovanissima come fotomodella. Oggi la trevigiana, 34 anni, mantiene un duraturo rapporto con i suoi numerosi ammiratori, che la seguono sin dai tempi delle disavventure nella casa più spiata d’Italia. Ora lei scrive ai tanti followers che la seguono e la cliccano su Instagram: “Non vi alzate dal divano questa sera! Vi aspettiamo su Canale 5 con lo speciale di All Togheter Now”.

Melita Toniolo, lei a letto dà l’appuntamento ai fans

Professionalmente le soddisfazioni non mancano per Melita. Diversi suoi post social avvengono per scopi commerciali e per sfruttare la sua popolarità che è ancora molto elevata. Ma anche sentimentalmente le cose vanno bene. Dopo una storia non molto lunga avuta con l’attore Alessandro Tersigni, dal 2007 al 2009, nella vita della bella showgirl veneta ecco entrare Andrea Viganò. Gli aficionados di ‘Colorado’ lo ricorderanno con il suo nome d’arte di Pistillo.

Lei ed il comico fanno coppia fissa dal 2015, ed il culmine di questa felice relazione ha visto la nascita, il 14 dicembre del 2017, del loro figlioletto Daniel.