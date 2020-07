Paola Turani all’isola d’Elba è uno spettacolo in costume, devastante – Foto

La notissima influencer Paola Turani è in vacanza e si concede dei momenti di relax. Lo scatto in bikini infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Ciao Elba! Alla prossima💙 Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 14 Lug 2020 alle ore 1:19 PDT

Bella e incandescente, in barca, Paola Turani spiazza tutti su Instagram. L’influencer, tra le più famose in Italia, si concede dei giorni di relax al mare. Si trova all’isola d’Elba dove è rimasta per qualche giorno e ha trovato un modo tutto suo per salutare una delle destinazioni più belle del nostro Paese.

Uno scatto in barca in costume che ha devastato completamente il web. Una valanga di like, oltre 45 mila in meno di 10 ore, e una pioggia di commenti per la bella modella che oggi è molto amata dal suo pubblico, soprattutto quello social. Su Instagram Paola vanta circa un milione e mezzo di followers ed è qui che condivide con chi l’apprezza la sua quotidianità.

Il suo fisico è perfetto, sembra una sirena appena uscita dalle acque. Un bikini a triangolo sul verde che ne esalta le forme, capelli sciolti e occhi intensi. Una vera pantera del web è Paola Turani che anche con semplicità riesce a piacere, sempre e comunque.

Molti i messaggi per lei sotto il suo post che le ricordano di quanto sia bella e affascinante. Una utente le scrive: “Nooo io sono arrivata oggi e speravo di trovarti.. ti penserò quando passeggerò per Marciana Marina..😛”.

