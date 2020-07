Paura su un volo Ryanair: pilota costretto ad atterraggio d’emergenza

Un aereo Ryanair ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Londra, dopo il ritrovamento di un biglietto nel bagno, il quale affermava che vi era una bomba sul volo.

Un volo di linea è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Londra. Un membro dell’equipaggio del velivolo partito da Cracovia e diretto a Dublino, secondo quanto emerso, avrebbe trovato un biglietto nel bagno con su scritto: “C’è una bomba sull’aereo“. Ritrovato il biglietto, l’addetto ha immediatamente fatto scattare l’allarme con tutte le procedure d’emergenza del caso. Il volo è stato fatto atterrare all’aeroporto di Stansted dopo essere stato affiancato da due jet dell’aeronautica militare inglese. Fortunatamente, il biglietto si è rivelato uno scherzo di pessimo gusto compiuto da un ragazzo di 26 anni ed un uomo di 47 che sono stati arrestati dalla polizia.

Un folle gesto, forse uno scherzo di pessimo gusto, ha costretto un volo di linea ad un atterraggio d’emergenza. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 luglio intorno alle 18:40 a Londra ed il volo in questione è il FR1902 della compagnia Ryanair, partito da Cracovia e diretto a Dublino. L’allarme è scattato quando un membro dell’equipaggio ha ritrovato un biglietto nel bagno del velivolo, il quale affermava che a bordo vi era una bomba. Immediatamente l’addetto ha informato il capitano che ha fatto scattare le procedure d’emergenza richiedendo soccorso. Secondo quanto riportato dai media britannici e dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, l’aereo è, dunque, atterrato all’aeroporto Stansted di Londra, dopo essere stato scortato da due jet dell’aeronautica militare inglese.

Una volta a terra, il mezzo è stato circondato dalla polizia ed i passeggeri sono stati fatti scendere e trasportati in un’area distante e sicura. Gli artificieri, durante l’ispezione, hanno constato che nessun ordigno si trovava a bordo.

La polizia ha arrestato, come riporta Il Fatto Quotidiano, due persone: un ragazzo di 26 anni ed un uomo 47enne, ritenuti responsabili del folle gesto. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni che hanno spinto i responsabili, ma pare possa essersi trattato di uno scherzo.

Following investigations on the plane, we've been able to establish there is nothing suspicious on board.

Two men – aged 47 and 26 – have been arrested on suspicion of making threats to endanger an aircraft and are currently in custody. https://t.co/CvwobFs6HA

— Essex Police (@EssexPoliceUK) July 14, 2020