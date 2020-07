Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni ed i precedenti della gara

Le probabili formazioni ed i precedenti di Sassuolo-Juventus, gara valido per la 33esima giornata di campionato ed in programma questa sera.

Dopo il primo anticipo di ieri sera, oggi sono in programma sette gare della 33esima giornata di Serie A. Fra queste anche quella tra Sassuolo e Juventus, al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21:45. I bianconeri sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Milan ed il pareggio contro l’Atalanta degli ultimi due turni di campionato. La squadra di Sarri, in testa alla classifica, vuole compiere un passo in avanti verso la vittoria finale cercando di distanziare il più possibile le inseguitrici. Attualmente la Vecchia Signora è a più sei dall’Atalanta, che ieri ha battuto il Brescia nell’anticipo, ed a più 8 da Lazio ed Inter, rispettivamente impegnate in trasferta contro Udinese e Spal. Gli emiliani, invece, grazie alle quattro vittorie consecutive, maturate negli ultimi quattro turni, si sono rifatti sotto nella lotta per l’Europa League. I neroverdi, difatti, sono attualmente a quattro punti dal settimo posto occupato dal Milan, posizionamento che, in caso di mancata qualificazione del Napoli in Champions, garantisce un pass in Europa League.

Leggi anche —> Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni

Il tecnico De Zerbi non varia il 4-2-3-1 utilizzato nelle ultime uscite, ma si prospettano diversi cambi rispetto alla vittoria contro la Lazio. Tra i pali ci sarà il solito Consigli alle spalle del reparto difensivo composto da Müldür, Chiriches, entrambi in panchina con la Lazio, Ferrari e Kyriakopoulos. A centrocampo confermato Locatelli che affiancherà Magnanelli, in vantaggio nel ballottaggio con Bourabia. Il tridente, dietro l’unica punta Caputo, sarà formato da Berardi, Djuricic e Boga.

L’allenatore bianconero, che conferma il 4-3-3, dovrà ancora fare i conti con le assenze in difesa. Davanti all’estremo difensore Szczesny, ci saranno sulle corsie Alex Sandro e Danilo, che prenderà il posto dello squalificato Cuadrado, e De Ligt, Rugani centrali con Bonucci in dubbio per via di un piccolo infortunio. Sulla linea mediana dovrebbero essere confermati Bentancur e Rabiot affiancati da Pjanic che torna titolare. Reparto avanzato affidato al tridente già collaudato Bernardeschi-Dybala-Ronaldo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Sassuolo-Juventus: i precedenti della gara

Considerate le poche presenze nella massima serie del Sassuolo, che ha esordito in Serie A nel 2013/2014, sono solo 13 i precedenti contro la Juventus. Il bilancio pende nettamente in favore dei bianconeri che ad oggi hanno conquistato 10 vittorie e due pareggi, uno solo il successo neroverde. Sei le sfide al Mapei Stadium: 4 successi per la Vecchia Signora, 1 dei padroni di casa ed una la gara terminata in parità.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, club piomba su Dybala: pronta un’offerta da oltre 100 milioni

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.