Shaila Gatta, da Striscia la Notizia delle forme fantastiche: le Foto in costume

Shaila Gatta sfoggia un fisico marmoreo: la velina di Striscia la Noitizia incanta con delle forme fantastiche. Le Foto in costume.

Corpo di marmo per Shaila Gatta che, dopo aver danzato per un anno sul bancone di Striscia la Notizia, sfoggia delle curve fantastiche in una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram e scattate dalla madre. Cappello bianco da diva, top bianco corto che mette in risalto gli addominali d’acciaio, occhiali da sole e uno slip nero che esalta un lato B perfetto e marmoreo.

“Mamma fotografa. Che dite, è stata brava?”, ha chiesto ai followers la ballerina e velina di Striscia la Notizia. “Perfetta”, “Sei la fine del mondo”, “Sei di una bellezza straordinariamente fantastica”, “Wow, che fondoschiena”, “Sei spettacolare”, sono alcuni dei commenti degli utenti che s’inchinano di fronte a cotanta bellezza.

