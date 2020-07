Wanda Nara, in auto seduce con il suo sguardo, follower ko – Foto

Wanda Nara in giro per Parigi, la sua nuova città, continua a catalizzare l’attenzione del web e stupisce anche con mise diverse dal solito

Estate tutta parigina per Wanda Nara, che si è trasferita nella città dell’amore con suo marito e tutta la famiglia. Una summer 2020 molto bollente quella della moglie di Icardi che infiamma in continuazione il web con i suoi scatti al cardiplasma, tra piscina, spiagge e foto in casa pensate a regola d’arte per far battere il cuore dei suoi followers.

Nei suoi ultimi post però Wanda usa lo sguardo per piacere e catturare l’attenzione del pubblico. I suoi occhini verdi, truccati ma il giusto, catalizzano e mandano addirittura ko i followers. Capelli sempre biondissimi e legati per lasciare scoperto il viso.

Mise alquanto strana per la prorompente show girl che si scatta un selfie in macchina in un total black fuori dal comune. In versione sportiva con tutta nera appunto e tracolla nera delicata. Spiccano le sue unghia verde acceso.

Lei come sempre scrive una didascalia molto particolare: “Quien tiene luz 💡 ilumina lo que toca .. y apaga la luz de donde se va 🖤”. Messaggio in codice per qualcuno? Di certo Wanda ci riesce eccome ad illuminare tutto, anche quando è tutta coperta e le sue forme esagerate non sono in primo piano. Lo dicono i numeri: solo quattro ore online e la foto ha collezionato quasi 34 mila like.

Ma il motivo di questa mise è presto detto. Basta guardare il suo profilo e si capisce tutto.

