Tra Yari Carrisi e Al bano le cose non sembrano andare nel verso giusto. Lo scatto su Instagram del giovane incuriosisce i fan

Yari e Al bano, tra padre e figlio c’è dell’astio? I due agli occhi dei fan sembrano non andare molto d’accordo e la cosa viene quasi confermata da Yari che fa una cosa inaspettata. Il figlio ha un debole per la mamma Romina, forse perché ha cercato sempre di proteggerla dopo la separazione e di coccolarla dopo la scomparsa di Ylenia, una tragedia che sia la Power che Al bano non hanno ancora superato…e forse non supereranno mai. Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un evento improvviso che ha lasciato di stucco i follower della famiglia Carrisi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi si mostra in costume, è una bomba: fan in visibilio – FOTO

Il gesto di Yari contro Al bano