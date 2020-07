Tempo di relax per Antonella Mosetti, che fa felici i suoi tanti followers con alcune fotografie social nelle quali si esibisce al massimo dello splendore.

🦚 #lady @itm_agency @enzalista @ateliervacanze Un post condiviso da Antonella Mosetti πŸŽͺ (@antonellamosetti) in data: 16 Lug 2020 alle ore 1:55 PDT

Strepitosa Antonella Mosetti. La showgirl romana Γ¨ in vacanza in Puglia, dove si sta godendo in particolare il sole ed il mare di Otranto, in provincia di Lecce. Ed ogni occasione Γ¨ buona per apparire in costume da bagno e per fare sfoggio delle sue curve sinuose.

A dispetto di qualche ritocco estetico che mostra una certa evidenza, soprattutto al viso, va detto che la ‘Gnagna’ – come la chiamava Simona Ventura ai tempi di ‘Quelli che il Calcio’ – continua ad avere un fisico davvero invidiabile. Eppure lei non Γ¨ piΓΉ la ragazzina che vedevamo 20 anni fa in tv. Anche artisticamente si Γ¨ evoluta dal ruolo di semplice soubrette. Ed oggi ha acquisito molte piΓΉ armi in fatto di fascino e di come attrarre gli occhi su di sΓ©.

Antonella Mosetti, il suo Γ¨ un corpo perfetto

πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™πŸ'™ Un post condiviso da Antonella πŸŽͺ (@antonellamosetti) in data: 16 Lug 2020 alle ore 3:20 PDT

E come lei, sta venendo su bene anche la figlia Asia Nuccetelli. La quale in questo periodo pensa piΓΉ all’amore che ad apparire, molto saggiamente. Per quanto riguarda mamma Antonella, lei Γ¨ il solito spettacolo. Tra gli ultimi suoi post ne vediamo un paio nei quali la Mosetti si esibisce in costume da bagno striminzito, di colore nero. Ma buona parte delle sue grazie viene fuori alla grande, strabordante come un fiume in piena.

🌾 Un post condiviso da Antonella πŸŽͺ (@antonellamosetti) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:04 PDT

I followers restano basiti e si rifanno gli occhi. E per Antonella Γ¨ la solita infornata di popolaritΓ e di tanti apprezzamenti generali. Siamo sicuri che anche le prossime pubblicazioni social non saranno da meno.