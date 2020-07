Barbara D’Urso sexy e vestita a quadretti: esplosione d’erotismo – FOTO

Barbara D’Urso è sempre incantevole su Instagram: la conduttrice ha postato l’ennesimo scatto da urlo.

Barbara D’Urso è molto attiva sui social: la conduttrice, seguita da 2,7 milioni di follower, ama condividere foto per mettere in risalto il suo corpo da urlo e la sua sensualità. I suoi contenuti aprono sempre dibattiti: da un lato ci sono ammiratori mentre dall’altro ci sono detrattori cattivissimi. Nonostante l’età non più giovanissima, Carmelita sa come lasciare i suoi fan a bocca aperta con scatti mostruosi. Poco fa la nativa di Napoli ha postato un ricordo particolarmente bello mettendo in luce la sua femminilità e il suo fascino.

