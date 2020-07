Carolina Casiraghi décolleté illegale, in un VIDEO mostra tutto il Lato A

Carolina Casiraghi a Portofino si concede qualche video di troppo. La sensualità non manca mai e i suoi fan ogni giorno impazziscono

Carolina Casiraghi provoca quotidianamente i suoi fan con foto e video imbarazzanti. Lato A e lato B sono sempre in mostra e in prima linea sui suoi social. Qualche giorno fa ha pubblicato un post che la ritrae completamente nuda sul letto a coppia con la madre da cui ha ereditato bellezza e determinazione per questo lavoro. “Sono svenuto”, “Doppia meraviglia”, commentano i suoi follower. La Casiraghi è seguita da 293 mila follower che ogni giorno attendono le sue sorprese.

Carolina Casiraghi, il suo video a Portofino