Caterina Balivo a spasso con la famiglia: lei è bellissima – FOTO

Caterina Balivo è partita per le vacanze insieme alla sua meravigliosa famiglia. Dopo qualche giorno al mare ora è tempo di esplorare

Caterina Balivo si prepara a vivere qualche settimana di relax in compagnia della sua bellissima famiglia. Dopo mesi in letargo, la donna ha ripreso l’aereo per andare ad esplorare posti nuovi. Non ci ha ancora svelato dove è diretta, ma il suo profilo Instagram è in continuo aggiornamento. Intanto la conduttrice si fa sempre più bella, con il sole le sono uscite fuori le lentiggini e i capelli si sono schiariti…uno schianto!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ornella Muti, sottoveste in pizzo bianco fa sognare, una “meraviglia” Foto

Caterina Balivo, il viaggio che tanto sognava