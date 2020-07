Chef Mattia Baroni, l’ingegnere della probiotica e prebiotica ad alta quota

Mattia Baroni nasce come ingegnere e come nei migliori film scopre in corso d’opera il suo entusiasmo nei confronti della cucina sperimentale. Da Bolzano con furore

L’identikit lasciato durante l’intervista su Leggo di Mattia Baroni, all’anagrafe Chef 33enne trapiantato a Bolzano, è poco chiaro. Chef Baroni non ha un piatto preferito, ma voglia di sperimentarsi ogni giorno. Parliamo di una personalità molto curiosa del panorama culinario attuale e il suo stesso percorso prima di affermarsi come chef è quello di chi nasce incerto sulla strada da seguire ma poi realizza la meta e la sua vocazione.

Chef dello storico albergo Bad Schörgau di Sarentino nella valle dell’Alto Adige vicino a Bolzano crea, seleziona e studia insieme al proprietario Gregor Wenter piatti che sono nelle tavole dei tre ristoranti Alpes, La Fuga e La Stube 1988.

“Anche se ho cominciato ad interessarmi molto presto di cucina – racconta Baroni – la mia storia non assomiglia a quella di molti altri cuochi di scuola. Provengo da una famiglia d’insegnanti, e il mio percorso di formazione mi ha portato a frequentare l’Istituto Tecnico Industriale, quindi la facoltà di Ingegneria informatica”. Spesso però la vita è imprevedibile e così a pochi esami dal traguardo, il futuro ingegnere informatico mancato stringe la mano al cuoco provetto e Mattia Baroni fa pace con sé stesso.

Parte e trova lavoro in un ristorante in Australia. Durante l’apprendistato sul campo Mattia recupera un tratto importante della sua formazione scientifica e intuisce che i processi chimico-fisici alla base delle preparazioni dei vari piatti possono essere studiati non solo per comprenderne dall’interno i meccanismi, ma anche come stimolo alla creatività.

Chef Mattia Baroni, sostenibilità e naturalezza prima di tutto

Qual è l’approccio del giovane cuoco di origini gardesane? Chef Mattia Baroni resta sullo scientifico ma tiene bene in mente tre caposaldi che vuole sviluppare nella su cucina: sostenibilità, probiotica e prebiotica.

“Materie prime locali e di produttori sostenibili – spiega durante l’intervista – uso della terracotta e non delle plastiche. Lavorare sulla fermentazione. Progetto nuovo è quello con il centro di ricerca Laimburg per il progresso sostenibile. Usare materie di scarto (meglio chiamarle secondarie), come le teste dei salmerini nel caso del garum, o miso, kombucha e altri tipi di fermentazioni naturali che ci permettono di dare vita a prodotti probiotici, prebiotici e in sostanza salutari”.

I suoi piatti sono sempre in evoluzione tra cucina circolare, sostenibilità e no waste. Un esempio? Gli ottimi spaghetti con salsa di latticello, cipolla, polvere di lieviti del vino e prezzemolo.

Sulla sua pagina Facebook però Mattia Baroni spiega anche una cosa importante, che spesso esula dalla scientificità dei processi in cucina: “Ci chiedono come nascono i nostri piatti, da quale emozione si creano. Cercare la naturalezza nelle cose, e qual è il posto migliore se non la montagna da cui poter ammirare una bellissima alba?”.

