Claudia Ruggeri, due bombe esplosive al posto del seno: che spettacolo – FOTO

Claudia Ruggeri ha condiviso uno scatto sui social network da togliere il fiato: in mostra tutte le sue forme esplosive per un Lato A da paura

Claudia Ruggeri, la bella modella, showgirl e ballerina di vari programmi in tv, ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare in costume stesa e mostra solo viso e… seno. Un costume in pratica che contiene ben poche delle sue forme esplosive per una foto che emana bellezza e sensualitĂ da ogni angolazione la si guardi. La Ruggeri è apparsa in televisione con Ciao Darwin nella puntata Umani Vs Mutanti, Avanti un Altro e Domenica In. Claudia è la cognata del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, e questo fattore le fa piovere addosso molte critiche da parte dei suoi haters perchĂ© per loro l’essere imparentata con lui è il vero motivo della sua apparizione nel mondo della TV. Ma Claudia Ruggeri, oltre a essere molto bella, è anche brava e ha piĂą volte dichiarato di aver fatto tanta gavetta prima di imparentarsi con Bonolis.

La foto “esplosiva” di Claudia Ruggeri