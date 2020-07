Daria Bignardi dà un prezioso consiglio a tutte le donne che vanno in vacanza con i figli

La nota conduttrice Daria Bignardi ha dato un prezioso e spassionato consiglio a tutte le donne in procinto di andare in vacanza con la famiglia

Daria Bignardi ha dato un consiglio a tutte le donne con famiglia che sono in procinto di partire per le vacanze. La conduttrice consiglia alle donne con figli di non fare niente in casa e di rilassarsi soltanto con nuotate e passeggiate. Dice poi che i familiari di tutte le donne in vacanza staranno benissimo anche se non gli portano “le brioche fresche la mattina e non fate la fila per cucinargli il sugo di calamari”. Dice poi di non lavare i pavimenti, non fare i letti dei figli e del marito e non preoccuparsi se mangiano, dormono o “guardano le serie anche in vacanza”. Continua dicendo di fare questo esperimento per vedere come se la cavano da soli e come non muoiono di fame se mangiano solo toast in spiaggia durante tutta la vacanza. E se per una volta le donne in vacanza avranno voglia di cucinare un delizioso piatto di pasta allora qualcun’altro laverà i piatti. Daria Bignardi consiglia poi di fare tutto ciò che gli piace come lo yoga, leggere, dormire, imparare una lingua e altro e di lasciare che anche la propria famiglia faccia lo stesso.

LEGGI ANCHE -> Martina Stella , lato B scultoreo e décolleté da sogno , che donna Foto

I consigli di Daria Bignardi da seguire in vacanza con la propria famiglia

Le donne devono far scoprire ai propri figli e al proprio partner il piacere di fare tutto da soli: “gli farà bene e anche a voi”. Tutto quello che Daria Bignardi dice non è una provocazione ma una ricetta magica e gli uomini già ne sono a conoscenza e custodiscono il suo segreto.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker parla della fine con Eros: “Vi dico perché è finita

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sono consapevoli del potere che dà loro riposarsi e lasciare che il lavoro sporco lo facciano altre persone.