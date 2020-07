Diletta Leotta, il post da bordo campo: la camicetta sta per esplodere – FOTO

Diletta Leotta, post bollente da bordo campo: la camicetta della conduttrice sta per esplodere. La foto è un vero spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Ready to play 👍🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Look apparentemente innocuo quello sfoggiato da Diletta Leotta a bordo campo per la nuova giornata di serie A, ma il pantalone aderente e la camicetta stretta al punto da dare l’impressione che stia per aprirsi, scatenano l’immaginazione dei followers, sempre pronti a commentare le foto che pubblica il bellissimo volto giornalistico femminile della serie A.

“Bella quanto la nostra cassa di stasera”, commenta un utente. Altri, invece, aggiungono: “Sei troppo bella”, “Fiorellino del mio cuore”, “Gonfia la rete e non solo”. Una foto che ha riscosso talmente tanto successo da aver collezionato, in soli venti minuti, 100mila like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Ambra Angiolini è sempre una ragazzina, il tempo per lei non è passato – FOTO

Diletta Leotta di nuovo single? La storia con Daniele Scardina sarebbe in crisi per Nuovo

Con il suo sorriso e un outfit perfetto, Diletta Leotta risponde così ai rumors secondo cui la storia d’amore con Daniele Scardina che vive da un anno sarebbe giunta al capolinea. A diffondere la clamorosa indiscrezione è stato il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti. Gossip a cui la Leotta non ha ancora risposto direttamente preferenzo far parlare il proprio sorriso e la bellezza mozzafiato che sfoggia ogni volta che, da bordo campo, racconta le partite di serie A.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Oriana Sabatini: l’influencer in slip e reggiseno mostra davanti e di dietro – Video

Visualizza questo post su Instagram B𝒶𝒷e😍 Un post condiviso da Scardina Daniele Toretto (@danieletoretto) in data: 5 Lug 2020 alle ore 9:11 PDT

Nessun commento neanche da parte di Daniele Scardina che lo scorso 5 luglio aveva pubblicato le ultime foto insieme alla sua bellissima fidanzata che potete vedere qui sopra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter