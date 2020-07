‘Donna Patrizia’ e il selfie con il cane: bellissima Cristiana Dell’Anna

Cristiana Dell’Anna, alias ‘Donna Patrizia’ in ‘Gomorra – La serie -, ha condiviso un tenerissimo scatto insieme al suo cagnolone nero per una foto in cui appare bellissima

Visualizza questo post su Instagram Facciamoci un selfie Pè!!! #chocolatelab #selfie #amantedeicani #doglover Un post condiviso da cristianadellanna_official (@cristianadellanna_official) in data: 16 Lug 2020 alle ore 5:13 PDT

Cristiana Dell’Anna ha pubblicato un selfie con il suo bellissimo cane nero: l’attrice è in primo piano ed è molto sorridente, come del resto appare felice anche il cane, coccolato da ‘Donna Patrizia‘. La bella Cristiana ha un discreto seguito di follower su Instagram, ben 228 mila seguaci. Per la grande gioia dei suoi fan, l’attrice fotografa spesso se stessa con suo marito e i suoi cagnolini. Cristiana ha sposato Emanuele lo stesso giorno in cui si sono sposati Chiara Ferragni e il rapper Fedez, il 1° settembre del 2018, per una cerimonia all’insegna della “Persia”, visto che i due innamorati si sono innamorati nelle terre orientali.

La carriera di Cristiana Dell’Anna

Cristiana ha cominciato recitando nella soap Un posto al sole interpretando un doppio ruolo: le gemelle Manuela e Micaela Cirillo. Così si è fatta conoscere al grande pubblico. Ma la svolta è arrivata con Gomorra – La serie nel 2016, in cui ha svolto il ruolo di donna Patrizia Santoro nella seconda, terza e quarta stagione.

Cristiana Dell’Anna si è contraddistinta anche al cinema con ‘Mister Felicità’ per la regia di Alessandro Siani.