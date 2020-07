Elettra Lamborghini è talmente bella che è irriconoscibile: esplosione di forme e colori – FOTO

Elettra Lamborghini, attivissima sui social, è alla Milano Fashion Week, come si può notare dalla sua ultima foto pubblicata su Instagram

Elettra Lamborghini, attivissima sui social, è alla Milano Fashion week, evento che era stato rinviato a causa del lockdown. Elettra pubblica sul suo profilo Instagram una foto in cui emerge la sua bellezza. Si mostra sorridente con i suoi occhi grandi e azzurri, vestita con un bellissimo abito a fiori. La bella ereditiera, dopo il luno periodo di lockdown trascorso con il fidanzato Afrojack, riparte più bella ed energica che mai. Tanti sono i suoi progetti per il futuro: tra il matrimonio da organizzare e la sua carriera come cantante, non si lascia scappare un evento glam come la Fashion Week milanese.

ELETTRA LAMBORGHINI SEMPRE PIU’ BELLA E IN FORMA