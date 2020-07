Elisa Isoardi, la ferita è ancora aperta. “Sono state due settimane di terrore”

Elisa Isoardi non riesce a pensare ad altro. La sua ferita è ancora aperta e il dolore è ancora troppo forte. Ecco cosa le è successo

Elisa Isoardi ad un mese dalla chiusura definitiva della Prova del Cuoco, programma televisivo della Rai andato in onda per vent’anni, non riesce a darsi pace. Il suo dolore è ancora troppo forte e dire addio alla trasmissione è stata veramente dura. In un’intervista su Oggi ha rivelato tutte le sue emozioni e preoccupazioni. “Sono state due settimane di terrore”, ha dichiarato.

Elisa Isoardi, la sua rivelazione lascia di stucco