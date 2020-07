Elisabetta Canalis, slip bianco mai volgare e canotta colorata – FOTO

Elisabetta Canalis, maglietta colorata, capelli raccolti e slip bianco: la foto raffinata ed elegante conquista i fans che s’inchinano all’ex velina.

Visualizza questo post su Instagram Tie dye only if oversized Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 16 Lug 2020 alle ore 9:50 PDT

Elisabetta Canalis sempre bellissima, elegante e raffinata anche con un look casual e completamente naturale. Con i capelli raccolti, una maglietta colorata che lascia scoperto l’ombelico e uno slip bianco regalano ai followers dell’ex velina di Striscia la Notizia una foto stupefancente. Mai volgare, sempre elegante e raffinata, Elisabetta, in vacanza in Sardegna, continua ad incantare i fans con la sua bellezza.

“Sei sempre stupenda”, scrive un utente. “Non sei cambiata per niente. Sei sempre il top”, scrive un altro. E altri aggiungono: “Sei come il vino”, “Sei la numero uno in assoluto”. C’è, poi, chi nota la somiglianza con la mamma: “in questa posa somigli tantissimo a tua madre”, commenta un altro utente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—->Diletta Leotta, il post da bordo campo: la camicetta sta per esplodere – FOTO

Elisabetta Canalis, le foto in bikini mandano in delirio i fan

Visualizza questo post su Instagram 🏝 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 14 Lug 2020 alle ore 7:35 PDT

Nella sua Sardegna, Elisabetta Canalis ha messo in mostra la propria bellezza e quella del suo mare e della sua terra. Dalla Sardegna, l’ex velina di Striscia la Notizia ha ereditato la bellezza e la naturalezza. Sono passati anni da quando ballava sul bancone del tg satirico di Striscia la Notizia e, nonostante oggi Elisabetta sia una mamma e una moglie, il fisico resta assolutamente statuario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Ambra Angiolini è sempre una ragazzina, il tempo per lei non è passato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 😆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 13 Lug 2020 alle ore 10:10 PDT

Un fisico che la natura le ha donato e che la Canalis mantiene allenandosi quotidianamente. Innamorata dello sport, la Canalis si allena tutti i giorni con costanza e il risultato è un fisico in perfetta forma. Allenamento che, spesso, Elisabetta condivide sui social pubblicando video come quelli che vedete qui in alto e che vengono sempre apprezzati dai fans.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter