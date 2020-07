Federica Sciarelli e il suo addio a Chi l’ha visto, “Sento tanto dolore”

Federica Sciarelli abbandona la nave. E’ arrivato il momento di salutare definitivamente la flotta del suo programma. Il dolore non passa

Federica Sciarelli sta per lasciare la conduzione del programma Chi l’ha visto? Secondo gli ultimi aggiornamenti sembrerebbe proprio così. Dopo 16 anni la presentatrice avrebbe deciso di abbandonare la nave e salutare definitivamente la flotta con cui ha lavorato per tutto questo tempo. La Rai però non può lasciarsi sfuggire una conduttrice come lei, dopo tutto questo tempo la donna ha conquistato la fiducia del pubblico italiano che settimana dopo settimana attende da lei notizie.

Federica Sciarelli, è arrivato il momento