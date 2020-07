Giorgia è una sorpresa: shorts e gambe in mostra, che bellezza – FOTO

Giorgia non è solo una delle cantanti italiane più conosciute e apprezzate in tutto il mondo, ma anche una donna molto bella: lo scatto fa furore

La sua voce è inconfondibile e chiunque si è innamorato del suo timbro potente e a un tempo delicato e delle sue canzoni. Giorgia Todrani, in arte Giorgia, è una delle cantanti più famose e riconoscibili in Italia e all’estero, una vera e propria istituzione della musica nostrana. Entrata di prepotenza nel panorama artistico con la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 1993, bissata nel 1995 all’edizione ‘big’ con il brano ‘Come saprei’, un classico ancora oggi intramontabile. Altre due volte, nel 1996 e nel 2001, ha sfiorato la vittoria al Festival della Canzone Italiana, ma si è caratterizzata nel corso degli anni per una grande poliedricità, che l’ha portata a sperimentare sonorità e progetti sempre nuovi. Una artista completa, una figura imprescindibile della musica nostrana e non solo.

