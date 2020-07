Jasmine Carrisi, la posa sensuale vestita di giallo: che bellezza – FOTO

Jasmine Carrisi ha condiviso sui social network una foto vestita di giallo in una sensualissima posa: occhi leggermente truccati, sguardo ammiccante e capelli biondi

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa una maglia gialla e assume una posa molto sensuale per la gioia dei giovani follower e fan della 19enne che da poco ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo singolo, ‘Ego‘. Il brano di Jasmine ha chiari riferimenti al trap, nuovo stile musicale, simile al rap, molto in voga tra i giovanissimi. La giovane Carrisi ha festeggiato da pochi giorni il successo agli esami di maturità a Lecce, diplomatasi al Liceo Linguistico. La giovane ha deciso di debuttare nel mondo della musica solo con