Per Justine Mattera il costume è un semplice optional. Lei è bellissima come al solito ed incanta tutti durante il relax in piscina. Ammiratori in visibilio.

Che vacanze per Justine Mattera. La showgirl statunitense, italiana per origini e per adozione, è in giro per lo Stivale e sta visitando alcuni dei posti più belli ed incantevoli nel percorso che dal Nord l’ha già portata al mare del Sud. In precedenza era stata ad Ischia, ora invece la vediamo di stanza in Puglia.

Come altre celebrità, tra le quali Antonella Mosetti, la 49enne moglie di Fabrizio Cassata è al momento ad Otranto, in provincia di Lecce. E lì non poteva non approfittarne per togliersi i vestiti di dosso, mettere il costume e farsi inquadrare dalla immancabile fotocamera. Gli scatti recenti su Instagram ci mostrano una Justine in tutto il suo splendore, bella e tonica come non mai.

Justine Mattera, la solita bellezza esplosiva