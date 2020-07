Karina Cascella, bikini da urlo nero: che forme – FOTO

Karina Cascella, una bomba di sensualità: un bikini da urlo per l’opinionista. Forme esplosive per lei e gli applausi del web, foto.

Visualizza questo post su Instagram E come sempre appena arrivo in piscina il sole va via😅 #buonpomeriggio❤ Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella) in data: 16 Lug 2020 alle ore 7:19 PDT

Karina Cascella: assolutamente bellissima e super sensuale. L’opinionista che ha compiuto 40 anni lo scorso gennaio, in piscina, mostra delle forme esplosive. Bikini nero, posa sensuale, slip a vita alta e un reggiseno che esalta il suo decolletè. Una bomba di bellezza e sensualità quella di Karina Cascella che si sta godendo l’estate in compagnia della figlia Ginebra, nata dalla sua relazione con Salvatore Angelucci e con l’attuale fidanzato.

“Stupenda come sempre”, “Più passa il tempo e più diventi bella”, “Incantevole”, “Sempre più figa”, “Come fai a mantenerti così in forma?”, “Amo tutto di te”, scrivono i fans incantati dalla bellezza della Cascella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—->Elettra Lamborghini è talmente bella che è irriconoscibile: esplosione di forme e colori – Foto

Karina Cascella, il desiderio dei suoi fans

Anche con il bikini di un altro colore, il risultato non cambia. Karina resta una donna bellissima e i fans non possono che complimentasi con lei per le curve mozzafiato con cui ha conquistato il fidanzat Max Colombo accanto al quale ha ritrovato la serenità e la voglia d’amare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Oriana Sabatini: l’influencer in slip e reggiseno mostra davanti e di dietro – Video

Ricordando l’inizio della storia d’amore, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine qualche tempo fa, Karina dichiarava: “Eravamo in spiaggia mi ha fatto una carezza. Ho sentito davvero un brivido. Lo abbiamo capito subito. Iniziammo a parlarne, avevamo paura di compromettere i rapporti di amicizia e invece siamo ancora qui”. Karina non nasconde il desiderio di sposarsi e, magari, di avere un altro figlio.



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter