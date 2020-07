Michelle Hunziker parla della fine con Eros: “Vi dico perché è finita”

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è finito anni or sono ma negli ultimi giorni sono tornati alla ribalta proprio i motivi che hanno determinato la fine della storia d’amore tra i due

Michelle Hunziker ha iniziato la sua carriera presto, quando era appena una ragazza. L’incontro tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti le ha portato fortuna dato che con lui sono arrivati anche la figlia Aurora, e la notorietà nel nostro Paese, dove ha cominciato a condurre vari programmi noti. Questo fino a quando è entrata a far parte di una setta, da cui è stato difficile uscire. Di quel periodo la Hunziker ne ha parlato con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’: “Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”. Eros Ramazzotti ha deciso di mettere quella che all’epoca era sua moglie davanti a una scelta.

Il motivo della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti