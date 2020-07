Muore un imprenditore per un’emorragia cerebrale: era un ciclista dilettante

Un imprenditore di quasi 51 anni, Alessandro De Momi, è morto per un’emorragia cerebrale. Ha lasciato i suoi tre figli e la compagna

Ieri è morto Alessandro De Mori, imprenditore di 50 anni (ne avrebbe compiuti 51 tra un mese) a seguito di un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito pochi giorni prima. Era un ciclista dilettante e in seguito anche un motociclista (era stato tra i campioni italiani della Super Mille amatori). È iniziato tutto con dei dolori inguinali che erano solo il preannunciare l’emorragia. I medici hanno potuto fare ben poco. Era un imprenditore ma non aveva mai lasciato lo sport e la moto. Da piccolo ha iniziato ad andare in bicicletta e a correre con il Galliera. Era una delle punte del Velo Junior Nove. In seguito correva tra i dilettanti con la Mantovano di Rovigo, con cui è rimasto per tre anni. Da cicloamatore, si è poi appassionato alle motociclette da corsa ed era riuscito con tenacia a diventare campione italiano della Super Mille amatori.

Roberto Zoccarato racconta dell’imprenditore ciclista e motociclista morto per un’emorragia cerebrale

Un compagno di squadra alla Mantovani dell’imprenditore Roberto Zoccarato ha raccontato: “Giorni fa si era sentito male, sapevamo che era un problema serio ma il peggio sembrava superato. Poi lunedì si è aggravato”…

“Fino ad un paio di anni fa uscivamo ogni tanto in bici, ora lo vedevo in paese, mai una sigaretta in bocca, mai un bicchiere di vino in mano”… – ha concluso Roberto Zoccarato.