Palermo nella bomba d’acqua: ragazzo di 23 anni si tuffa nel fiume di fango e salva una madre con il suo bambino

Palermo ieri è stata sommersa da una bomba d’acqua, tante sono state le persone rimaste intrappolate nel fiume di fango che aveva invaso un sottopassaggio della città. Tra queste una madre con il figlio piccolo, entrambi non sapevano nuotare e gridavano aiuto mentre erano trascinati via dalla corrente dell’acqua. Per fortuna quel grido di aiuto non è rimasto inascoltato. Sul ponte di viale Lazio si trovava un ragazzo palermitano di origini marocchine, era in auto con degli amici quando ha sentito le urla di quella donna, grida che provenivano dal sottopasso di viale Regione Siciliana. Il ragazzo, 23 anni, non ci ha pensato un istante: doveva soccorrere quella persona. Così si è tuffato in quel fiume di detriti e fango per mettere in salvo la donna e il bambino che era con lei.

Palermo, il ragazzo di 23 anni: “Non sono un eroe”

Il ragazzo, Sufien Saghir, ha raccontato la scena apocalittica a cui ha assistito. La donna che gridava era disperata, si era aggrappata ad un grande pezzo di legno che veniva trascinato dalla corrente di acqua, gridava di non saper nuotare e pregava il ragazzo di non lasciare sola lei e il figlio. Il ragazzo palermitano racconta anche di aver avuto paura ad attraversare il fiume di fango e della difficoltà di mettere in salvo il bambino e sua madre, visto che quest’ultima, non sapendo nuotare , si teneva aggrappata alla testa di lui, facendolo andare sott’acqua.

Il ragazzo che ha fortunatamente messo in salvo due vite, però, non si sente un eroe, e ricorda a PalermoToday: “Mi guardava dritto negli occhi. L’ho salvata, li ho salvati. Lei mi ha detto che sono il suo angelo, il suo eroe. Ma io non sono nessuno”.

