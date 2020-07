Oriana Sabatini: l’influencer in slip e reggiseno mostra davanti e di dietro – Video

Oriana Sabatini si mostra senza filtri sui social: in slip e reggiseno, sfoggia le proprie curve e lancia un importante messaggio alle donne, video.

Bellissima, senza filtri, in slip e reggiseno, Oriana Sabatini si mostra ai suoi 4,8 milioni di followers assolutamente senza filtri. La fidanzata di Paulo Dybala non si nasconde e in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra il fondoschiena, il decolletè, le cosce, ma anche il ventre dimostrando che, per essere belle, è necessario prima di tutto accettarsi.

Il video, infatti, è accompagnato da un lungo post in cui Oriana confessa di aver combattuto per dieci anni con i disturbi alimentari e di aver finalmente fatto pace con se stessa e il proprio corpo. Un video diretto e riflessivo che è stato apprezzato dai followers che hanno risposto con like e commenti.

