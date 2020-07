Paola Di Benedetto, seno in bella vista e gambe spettacolari – FOTO

Paola Di Benedetto ha postato uno scatto da cardiopalma: la 25enne ha mostrato a tutti le sue splendide ‘curve’.

Paola Di Benedetto è una modella ed inflencer molto apprezzata dal popolo italiano. La ragazza ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 1,6 milioni di follower. La veneta, dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza regionali, ha iniziato a lavorare come valletta per TvA Vicenza. Classificatasi terza a Miss Italia 2016, Paola è diventata popolare grazie al ruolo di ‘Madre Natura’ in ‘Ciao Darwin 7’. La Di Benedetto, poco fa, ha postato su Instagram uno scatto da cardiopalma.

