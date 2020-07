Sanremo 2021, vi presentiamo i due conduttori

L’anno prossimo, precisamente a marzo e non a febbraio, come di consueto, ci sarà Sanremo, edizione 2021, in onda su Rai Uno ad allietare il pubblico per 5 serate consecutive

La 71esima edizione del Festival di Sanremo per l’anno 2021 sarà condotta da Amadeus e Fiorello, che farà da spalla al conduttore de ‘I soliti ignoti’ per condurre la kermesse canora. Una conferma annunciata, dopo il successo riscosso quest’anno. Anche per l’anno 2021 quindi ci saranno i due conduttori sul prestigioso palco del teatro Ariston a dirigere le danze, anzi, la gara musicale. Il direttore di Rai Uno, dove va come sempre in onda la kermesse canora dei big e nuove proposte in gara, Stefano Coletta, ha confermato quanto aveva già detto durante gli scorsi mesi. Quindi i due conduttori saranno gli stessi e non poteva essere altrimenti dato il grande successo di pubblico e share di quest’anno a febbraio scorso.

Sanremo 2021: Le serate finali sono state spostate a marzo

Le serate finali di Sanremo 2021 saranno sposate più avanti con il Festival che andrà in onda dal 2 al 6 marzo dell’anno prossimo. La pandemia del Covid-19 purtroppo è scoppiata poco dopo Sanremo 2020, che quest’anno è giunto alla sua 71esima edizione quindi l’attesa sarà tanta quest’anno e si spera che tutto andrà bene e non si dovrà ricorrere a un altro lockdown con una conseguente nuova quarantena per gli italiani. Stefano Coletta in conferenza stampa oggi ha dichiarato: “Amadeus è una persona misurata ma è anche un grande intrattenitore che ha saputo fare un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello”.

“Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità, viva Sanremo” – ha concluso Stefano Coletta.