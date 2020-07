Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il calendario del campionato di Serie A 2019/2020 con i relativi risultati, la classifica del torneo e la classifica marcatori.

Il campionato di Serie A, dopo una lunga sospensione per via dell’emergenza coronavirus, è ripreso ufficialmente nel weekend tra sabato 20 e domenica 21 giugno, quando sono andati in scena i recuperi della 25esima giornata. Per permettere che la stagione si concluda nel massimo della sicurezza per le squadre che scenderanno in campo è stato varato un protocollo dalla Lega che prevede rigide regole. Le modifiche hanno riguardato anche il calendario della fase conclusiva che è stato riformulato ad hoc. Nel dettaglio, sono stati varati nuovi orari per evitare il caldo estivo, considerando che si giocherà a giugno e luglio. Tutte le sfide sono state suddivise in tre fasce orarie: 17:15, 19:30 e 21.45 anche per quanto riguarda i nuovi turni infrasettimanali.

Leggi anche —> Serie A, stagione 2020/2021: cambia tutto, formula a sorpresa

Serie A 2019/2020: il calendario aggiornato con le gare ed i relativi risultati giornata per giornata

1^ giornata

Andata 25/08/2019 Ritorno 19/01/2020 Parma-Juventus 0-1 1-2 Fiorentina-Napoli 3-4 2-0 Cagliari-Brescia 0-1 2-2 Verona-Bologna 1-1 1-1 Roma-Genoa 3-3 3-1 Samp-Lazio 0-3 1-5 Spal-Atalanta 2-3 2-1 Torino-Sassuolo 2-1 1-2 Udinese-Milan 1-0 2-3 Inter-Lecce 4-0 1-1

2^ giornata

Andata 01/09/2019 Ritorno 26/01/2020 Bologna-Spal 1-0 3-1 Milan-Brescia 1-0 1-0 Juve-Napoli 4-3 1-2 Lazio-Roma 1-1 1-1 Atalanta-Torino 2-3 7-0 Cagliari-Inter 1-2 2-1 Genoa-Fiorentina 2-1 0-0 Lecce-Verona 0-1 0-3 Sassuolo-Samp 4-1 0-0 Udinese-Parma 1-3 0-2

3^ giornata

Andata 15/09/2019 Ritorno 02/02/2020 Fiorentina-Juve 0-0 0-3 Napoli-Samp 2-0 4-2 Inter-Udinese 1-0 2-0 Genoa-Atalanta 1-2 2-2 Brescia-Bologna 3-4 1-2 Parma-Cagliari 1-3 2-2 Spal – Lazio 2-1 1-5 Roma-Sassuolo 4-2 2-4 Verona-Milan 0-1 1-1 Torino-Lecce 1-2 0-4

4^ giornata

Andata 22/09/2019 Ritorno 09/02/2020 Cagliari-Genoa 3-1 0-1 Udinese-Brescia 0-1 1-1 Juve-Verona 2-1 1-2 Milan-Inter 0-2 2-4 Sassuolo-Spal 3-0 2-1 Bologna-Roma 1-2 3-2 Lecce-Napoli 1-4 3-2 Samp-Torino 1-0 3-1 Atalanta-Fiorentina 2-2 3-1 Lazio-Parma 2-0 1-0

5^ giornata

Andata 25/09/2019 Ritorno 16/02/2020 Verona-Udinese 0-0 0-0 Brescia-Juve 1-2 0-2 Roma-Atalanta 0-2 1-2 Fiorentina-Samp 2-1 5-1 Genoa-Bologna 0-0 3-0 Inter- Lazio 1-0 1-2 Napoli-Cagliari 0-1 1-0 Parma-Sassuolo 1-0 1-0 Spal -Lecce 1-3 1-2 Torino-Milan 2-1 0-1

6^ giornata

Andata 29/09/2019 Ritorno 22/02/2020 Juve-Spal 2-0 2-1 Samp-Inter 1-3 1-2^^ Sassuolo-Atalanta 1-4 1-4^^ Napoli-Brescia 2-1 2-1 Lazio-Genoa 4-0 3-2 Lecce-Roma 0-1 0-4 Udinese-Bologna 1-0 1-1 Cagliari-Verona 1-1 1-2^^ Milan-Fiorentina 1-3 1-1 Parma-Torino 3-2 1-1^^

7^ giornata

Andata 06/10/2019 Ritorno 01/03/2020 Spal-Parma 1-0 1-0 Verona-Samp 2-0 1-2 Genoa-Milan 1-2 2-1 Fioren.-Udinese 1-0 0-0* Atalanta-Lecce 3-1 7-2 Bologna-Lazio 2-2 0-2 Roma-Cagliari 1-1 4-3 Torino-Napoli 0-0 1-2 Inter-Juve 1-2 0-2 Brescia-Sassuolo 0-2 0-3

8^ giornata

Andata 20/10/2019 Ritorno 24/06/2020 Lazio-Atalanta 3-3 2-3 Napoli-Verona 2-0 2-0 Juventus-Bologna 2-1 2-0 Sassuolo-Inter 3-4 3-3 Cagliari-Spal 2-0 1-0 Sampdoria-Roma 0-0 1-2 Udinese-Torino 1-0 0-1 Parma-Genoa 5-1 4-1 Milan-Lecce 2-2 1-4 Brescia-Fiorentina 0-0 1-1

9^ giornata

Andata 27/10/2019 Ritorno 27/06/2020 Verona-Sassuolo 0-1 3-3 Lecce-Juve 1-1 0-4 Inter-Parma 2-2 2-1 Genoa-Brescia 3-1 2-2 Bologna-Samp 2-1 2-1 Atalanta-Udinese 7-1 3-2 Spal-Napoli 1-1 1-3 Torino-Cagliari 1-1 2-4 Roma-Milan 2-1 0-2 Fiorentina-Lazio 1-2 1-2

10^ giornata

Andata 30/10/2019 Ritorno 01/07/2020 Parma-Verona 0-1 2-3 Brescia-Inter 1-2 0-6 Napoli-Atalanta 2-2 0-2 Cagliari-Bologna 3-2 1-1 Juve-Genoa 2-1 3-1 Lazio-Torino 4-0 2-1 Samp-Lecce 1-1 2-1 Sassuolo-Fiorentina 1-2 3-1 Udinese-Roma 0-4 2-0 Milan- Spal 1-0 2-2

11^ giornata

Andata 03/11/2019 Ritorno 05/07/2020 Roma-Napoli 2-1 1-2 Bologna-Inter 1-2 2-1 Torino-Juve 0-1 1-4 Atalanta-Cagliari 0-2 1-0 Genoa-Udinese 1-3 2-2 Verona-Brescia 2-1 0-2 Lecce-Sassuolo 2-2 2-4 Fiorentina-Parma 1-1 2-1 Milan-Lazio 1-2 3-0 Spal- Samp 0-1 0-3

12^ giornata

Andata 10/11/2019 Ritorno 08/07/2020 Sassuolo-Bologna 3-1 2-1 Brescia-Torino 0-4 1-3 Inter-Verona 2-1 2-2 Napoli-Genoa 0-0 2-1 Cagliari-Fiorentina 5-2 0-0 Lazio-Lecce 4-2 1-2 Samp-Atalanta 0-0 0-2 Udinese-Spal 0-0 3-0 Parma-Roma 2-0 1-2 Juve-Milan 1-0 2-4

13^ giornata

Andata 24/11/2019 Ritorno 12/07/2020 Atalanta-Juve 1-3 2-2 Milan-Napoli 1-1 2-2 Torino-Inter 0-3 1-3 Bologna-Parma 2-2 2-2 Verona-Fiorentina 1-0 1-1 Roma-Brescia 3-0 3-0 Sassuolo-Lazio 1-2 2-1 Samp-Udinese 2-1 3-1 Lecce-Cagliari 2-2 0-0 Spal-Genoa 1-1 0-2

14^ giornata

Andata 01/12/2019 Ritorno 15/07/2020 Brescia-Atalanta 0-3 2-6 Genoa-Torino 0-1 16/07 19:30 Fiorentina-Lecce 0-1 3-1 Juve-Sassuolo 2-2 3-3 Inter-Spal 2-1 16/07 21:45 Lazio-Udinese 3-0 0-0 Parma-Milan 0-1 1-3 Napoli-Bologna 1-2 1-1 Verona-Roma 1-3 1-2 Cagliari-Samp 4-3 0-3

15^ giornata

Andata 08/12/2019 Ritorno 19/07/2020 Inter-Roma 0-0 19/07 21:45 Atalanta-Verona 3-2 18/07 17:15 Udinese-Napoli 1-1 19/07 19:30 Lazio – Juve 3-1 20/07 21:45 Lecce-Genoa 2-2 19/07 19:30 Sassuolo-Cagliari 2-2 18/07 19:30 Spal-Brescia 0-1 19/07 19:30 Torino-Fiorentina 2-1 19/07 19:30 Samp-Parma 0-1 19/07 17:15 Bologna-Milan 2-3 18/07 21:45

16^ giornata

Andata 15/12/2019 Ritorno 22/07/2020 Brescia-Lecce 3-0 22/07 21:45 Napoli-Parma 1-2 22/07 19:30 Genoa-Samp 0-1 22/07 21:45 Verona-Torino 3-3 22/07 21:45 Bologna-Atalanta 2-1 21/07 19:30 Juve-Udinese 3-1 23/07 19:30 Milan-Sassuolo 0-0 21/07 21:45 Roma-Spal 3-1 22/07 21:45 Fiorentina-Inter 1-1 22/07 21:45 Cagliari-Lazio 1-2 23/07 21:45

17^ giornata

Andata 22/12/2019 Ritorno 26/07/2020 Samp-Juventus 1-2 26/07*** Fiorentina-Roma 1-4 26/07*** Udinese-Cagliari 2-1 26/07*** Inter-Genoa 4-0 26/07*** Torino-Spal 1-2 26/07*** Atalanta-Milan 5-0 26/07*** Lecce-Bologna 2-3 26/07*** Parma-Brescia 1-1 26/07*** Sassuolo-Napoli 1-2 26/07*** Lazio-Verona 0-0^ 26/07***

18^ giornata

Andata 06/01/2020 Ritorno 29/07/2020 Brescia-Lazio 1-2 29/07*** Spal-Verona 0-2 29/07*** Genoa-Sassuolo 2-1 29/07*** Roma-Torino 0-2 29/07*** Bologna-Fiorentina 1-1 29/07*** Atalanta-Parma 5-0 29/07*** Juve-Cagliari 4-0 29/07*** Milan-Samp 0-0 29/07*** Lecce-Udinese 0-1 29/07*** Napoli- Inter 1-3 29/07***

19^ giornata

Andata 12/01/2020 Ritorno 02/08/2020 Cagliari-Milan 0-2 02/08*** Lazio-Napoli 1-0 02/08*** Inter-Atalanta 1-1 02/08*** Udinese-Sassuolo 3-0 02/08*** Fiorentina-Spal 1-0 02/08*** Samp-Brescia 5-1 02/08*** Torino-Bologna 1-0 02/08*** Verona-Genoa 2-1 02/08*** Roma- Juve 1-2 02/08*** Parma-Lecce 2-0 02/08***



*Rinviata all’8 marzo 2020

**Rinviata al 9 marzo 2020

***Da definire

^Rinviata al 5 febbraio 2020

^^Rinviate al 20-21 giugno 2020

Serie A, le date della stagione 2019/2020

La stagione 2019/2020 di Serie A è iniziata lo scorso 24 agosto con gli anticipi della prima giornata. Per via dell’emergenza coronavirus, il campionato è stato interrotto lo scorso 10 marzo ed è ripreso nel weekend del 20 giugno con i quattro recuperi della 25esima giornata, non disputati il 22 febbraio. Inizialmente erano previsti 3 turni infrasettimanali, ma per via dell’emergenza quello in programma il 22 aprile non è stato disputato. Con la formulazione del nuovo calendario sono stati aggiunti 6 turni infrasettimanali. Di seguito tutte le date del campionato di Serie A in corso:

Inizio: sabato 24 agosto 2019.

Fine: prevista inizialmente il 24 maggio, poi posticipata a domenica 2 agosto 2020.

Turni infrasettimanali: 25 settembre 2019, 30 ottobre, 22 aprile 2020 (non disputato), 24 giugno e 1, 8, 15, 22 e 29 luglio.

Soste: 8 settembre 2019, 13 ottobre, 17 novembre, 29 dicembre (pausa natalizia) e 29 marzo 2020 (annullata).

Leggi anche —> Serie A, si infiamma la lotta Scudetto: il calendario di Juventus, Lazio, Atalanta ed Inter

Serie A 2019/2020: la classifica aggiornata del campionato

– Squadra Partite Punti 1 Juventus 33 77 2 Atalanta 33 70 3 Lazio 33 69 4 Inter 32 68 5 Roma 33 57 6 Napoli 33 53 7 Milan 33 53 8 Sassuolo 33 47 9 Verona 33 44 10 Bologna 33 43 11 Cagliari 33 41 12 Parma 33 40 13 Fiorentina 33 39 14 Sampdoria 33 38 15 Udinese 33 36 16 Torino 32 34 17 Genoa 32 30 18 Lecce 33 29 19 Brescia 33 21 20 Spal 32 19

Leggenda:

Giallo: Scudetto e qualificazione in Champions League

Blu: Champions League

Arancione: Europa League

Verde: Preliminari di Europa League

Rosso: Retrocessione in Serie B

Leggi anche —> Juventus, calendario fitto e risultati in calo: serve una scossa

Serie A 2019/2020: la classifica marcatori aggiornata

1. Ciro Immobile (Lazio) 29 reti

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) 28

3. Romelu Lukaku (Inter) 20

4. Luis Muriel(Atalanta) 17

5. Joao Pedro (Cagliari) 17

6. Francesco Caputo (Sassuolo) 17

7. Duvan Zapata (Atalanta)16

8. Josip Ilicic (Atalanta) 15

9. Andrea Belotti (Torino) 15

10. Edin Dzeko (Roma) 15