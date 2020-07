Christian Vieri Instagram, lui ormai è una star social dopo esserlo stato in campo. Ma ad oltre un decennio dal suo ritiro arriva una nuova, grossa sfida.

Si è ritirato dal calcio giocato nel 2009 ed oggi Christian Vieri su Instagram spopola. Ormai ‘Bobo’ ha saputo reinventarsi apprezzatissimo personaggio pubblico, sia grazie ai suoi post divertenti sui social che ad una serie di diverse apparizioni televisive.

Ed anche nella vita privata le cose riservano al 47enne ex attaccante di Juve, Lazio, Inter ed Nazionale soltanto gioie. Infatti Vieri è sposato con Costanza Caracciolo, che gli ha dato due bellissime bambine. In questo periodo lo vediamo anche in televisione con il suo tormentone diventato famoso “Shave like a bomber”. E lui, che bomber lo sarà per sempre e che è ritenuto uno degli attaccanti più forti che abbiano mai calcato i campi di calcio in Italia, ora è pronto per una nuova sfida. Sempre su Instagram Vieri ha infatti informato tutti che è alle prese con una dieta ferrea.

Vieri Instagram, lui annuncia: “Sono a dieta, ce la farò”